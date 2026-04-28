Rendőrök jelentek meg Pintér Bence győri polgármesternél, hogy helyi fideszes politikusokról kérdezzék

2026. 04. 28. 19:26
Pintér azt írta, bizonyító erejű videófelvételeket adott át.

Nyomozók jelentek meg Pintér Bence győri polgármester irodájában, hogy a Győr-Szol Zrt.-nél eltűnt 1,7 milliárd forintos lakáskassza-ügy újabb fejleményeiről kérdezzék, számolt be a városvezető a Facebookján.

Az ügyben is büntetőeljárás zajlik, a gyanú különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette. A Városházán kollégáim segítségével átadtam a rendőrségnek – a februári tanúkihallgatásom óta általunk beszerzett – iratanyagot is. Több dokumentumot helyben át is néztünk a nyomozókkal, illetve bizonyító erejű videófelvételeket is a rendelkezésükre bocsátottam

–  írta Pintér.

Úgy folytatta:

a nyomozókat többek között a Győr-Szol feletti tulajdonosi jogokat gyakorló, Fekete Dávid elnökölte, fideszes többségű Városstratégiai Bizottság, és a cég Antal Imre elnökölte, szintén fideszes többségű Felügyelőbizottsága érdekelte. Tagjairól, akik nagyrészt fideszes politikusok, információkat kértek: a rendőrökkel természetesen mindent megosztottunk.

Pintér a Facebookján azt írta: feljelentése nyomán ma délelőtt a létesítményüzemeltető és rendezvényszervező önkormányzati cégnél, a Győr Projekt Kft.-nél is civil ruhás rendőrnyomozók jelentek meg.

A győri lakáskassza-ügyet februárban robbantotta a polgármester:

Kedden közzétett videójában a győri polgármester az önkormányzati tulajdonban lévő Győr-Szol Zrt.-ről azt állította, hogy a közszolgáltató cég számlájáról eltűnt 1,7 milliárd forint, emiatt feljelentés tesz, egyúttal kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását.

