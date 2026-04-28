Jön Tyson Fury és Anthony Joshua szenzációs összecsapása

A BBC szerint a két brit ökölvívó már alá is írta a szerződést, bár pontos dátuma és színhelye még nincs meg a régóta várt mérkőzésüknek.

A 37 éves Fury 476 napos szünetet követően lépett újra ringbe, amikor április 11-én 12 menetben, egyhangú pontozással legyőzte az orosz Arszlanbek Mahmudovot. Ezt megelőzően 2024 decemberében másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. Eddigi karrierje alatt Fury 38 profi meccset vívott, 35-öt megnyert (24-et kiütéssel), emellett egy döntetlen mellett kétszer veszített, az ukrán címvédő elleni, említett két alkalommal.

Joshua a múlt év végén Nigériában halálos közúti baleset résztvevője volt egy autópályán, de a két halottat követelő karambolt ő maga könnyebb sérülésekkel megúszta. A ringben legutóbb 2025. december 19-én szerepelt, akkor a hatodik menetben kiütéssel győzte le Jake Paul amerikai bloggert. Joshua többször is birtokolta az IBF, a WBA, a WBO és az IBO világszervezetek öveit, két ízben őt is Uszik fosztotta meg címeitől. Profi mérlege 29 győzelem és négy vereség.

A Fury-Joshua összecsapásnak mindazonáltal előfeltétele van, mégpedig az, hogy kettejük csatája előtt utóbbinak meg kell nyernie saját felhozó meccsét. Joshua július 25-én Rijádban azzal a 35 éves, albán Kristian Prengával küzd meg, akinek 20 győzelme és egy veresége van.