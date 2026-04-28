Molnár Gusztáv nem hisz a klasszikus férfi-női szerepkörökben: Én például főzök és vasalok, amitől nem hiszem, hogy kevésbé lennék férfias

Molnár Gusztáv is főzött a keddi Reggeli egyik szegmensében, amit követően Papp Gergely készített vele egy párperces interjút. A beszélgetés alkalmával a függőség is szóba került, melynek kapcsán Molnár úgy fogalmazott, vannak olyan keresztfüggőségek, amiket a társadalom kevésbé ítél el, pedig szerinte el kellene, ilyen például a munkafüggőség.

A nagyon sokat dolgozó apukákat piedesztálra emelik, hogy mennyire csodás, hogy nincs otthon a családjával. Jobb otthon lenni a családod miatt.

Mint mondja, ő a főzésre is teljesen rá tud kattanni, ilyenkor pedig örült módon műveli a konyhai tevékenységeket.

Mondjuk azért, mert reggelit, ebédet, vacsorát főz, még nem váltak el senkitől

– jegyezte meg Molnár, akinek április 11-én, a magyar költészet napján született meg a kislánya, Lili Róza.

Amikor a babájuk 12 napos lett, a színész arról posztolt, hogy kettesben maradt a kicsivel, mert a feleségét elküldte körmöshöz, hogy egy kis énidőben legyen része, sorai azonban elmondása szerint igen nagy vitát kavartak.

Ez a posztom nem arról szólt, hogy Dorina el tud menni körmöshöz, vagy bárhová, hanem hogy nőként joga van arra, hogy neki is legyen ideje magára, a másik meg, hogy én nem hiszek ezekben a klasszikus férfi-női szerepkörökben. Én például főzök és vasalok, amitől nem hiszem, hogy kevésbé lennék férfias, de ez egy irdatlan nagy vitát váltott ki a kommentszekcióban.

A műsorvezető érdeklődésére Molnár azt is kijelentette, hogy ha a felesége kapna egy „nagyon zsíros állást mocskos sok pénzért”, akkor két évig simán otthon maradna a lányával. Lenne kedve ugyanakkor a visszatéréshez is: alapvetően elégedett az életével, de a színház nagyon hiányzik neki.