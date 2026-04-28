denver nuggetskabalafigurakosárlabdanba
Létrán állva, a palánknak háttal dobott félpályás kosarat az NBA-csapat kabalafigurája

Rocky félpályás kosár denver nuggets kabalafigura nba
Dustin Bradford / Getty Images
2026. 04. 28. 13:59
Rocky félpályás kosár denver nuggets kabalafigura nba
Dustin Bradford / Getty Images
Egészen bravúros kosarat szerzett Rocky, az NBA-ben szereplő Denver Nuggers kabalafigurája.

Rocky 1990 decembere óta tűnik fel a Denver Nuggets meccsein, így természetesen ott volt a csapat Minnesota Timberwolves elleni párharcának ötödik találkozóján is.

És, ha már ott volt, dobott egy félpályás kosarat, ami elsőre talán nem hangzik nagy kunsztnak, de tette mindezt a palánknak háttal, két létra tetején állva. Íme:

A denveri szurkolók nemcsak Rockyt ünnepelhették, hanem a csapatukat is, amely a tripladuplával záró (27 pont, 16 gólpassz, 12 lepattanó) Nikola Jokic vezérletével 125–113-re nyert, és ezzel 3–2-re szépített.

Rocky kosara egy másik szögből:

Söpréssel ment tovább a bajnok

A címvédő Oklahoma City Thunder negyedszer is legyőzte a Phoenix Suns együttesét, ezzel bejutott az NBA rájátszásának második körébe.

A bajnokcsapatban az előző szezon legértékesebb játékosának választott Shai Gilgeous-Alexander 31, Chet Holmgren 24 pontot dobott, a Thunder sorozatban a harmadik idényében kezdett 4–0-s söpréssel a playoffban. A Phoenix 2023 óta egymást követő tizedik meccsét vesztette el a rájátszásban.

Az Oklahoma City a második fordulóban a Los Angeles Lakers és a Houston Rockets párharcának továbbjutójával találkozik.

