Hat embert ölt meg a lavina Oroszországban

Hat bányamunkás halt meg az oroszországi Burjátföldön egy lavinában – közölték kedden az katasztrófavédelmi hatóságok.
A baleset a mujszkiji járásban található Irakinda bányánál történt, amikor kilenc munkás egy utat takarított.
A lezúduló hótömeg 150 méter hosszan, 50 méter szélességben és mintegy 6 méter vastagon fedte be a baleset helyszínét.
Három munkásnak sikerült önerőből megmenekülnie, hatot viszont maga alá temetett a hó.
Miután minden áldozat holttestét megtalálták, a mentőalakulatok a kutatást befejezték.
Az év elején két magyart ölt meg a lavina szlovákiai Magas-Tátrában.
(MTI)