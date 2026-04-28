Hat embert ölt meg a lavina Oroszországban

IRINA Yarinskaya / AFP
admin Papp Atilla
2026. 04. 28. 21:30
A baleset a mujszkiji járásban található Irakinda bányánál történt.

Hat bányamunkás halt meg az oroszországi Burjátföldön egy lavinában – közölték kedden az katasztrófavédelmi hatóságok.

A baleset a mujszkiji járásban található Irakinda bányánál történt, amikor kilenc munkás egy utat takarított.

A lezúduló hótömeg 150 méter hosszan, 50 méter szélességben és mintegy 6 méter vastagon fedte be a baleset helyszínét.

Három munkásnak sikerült önerőből megmenekülnie, hatot viszont maga alá temetett a hó.

Miután minden áldozat holttestét megtalálták, a mentőalakulatok a kutatást befejezték.

Az év elején két magyart ölt meg a lavina szlovákiai Magas-Tátrában.

(MTI)

