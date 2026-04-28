Időhiányra és sürgős teendőkre hivatkozott, ezért nem kezdte meg az újraélesztést az elütött biciklishez mentőt hívó járókelő

Egy utcán eszméletlenül talált kerékpáros miatt riasztották a mentőket, ám a segélyhívás során a bejelentő nem volt hajlandó megkezdeni az újraélesztéshez szükséges első lépéseket – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

A mentők közlése szerint a férfi „mozdulatlanul feküdt az utcán, eldőlt kerékpárja mellett”, amikor a segélyhívás befutott. A mentésirányító a protokoll szerint azonnal próbálta bevonni a bejelentőt az életmentésbe: „Bajtársunk a szakmai protokoll szerint azonnal instruálni kezdte a bejelentőt, kérve, hogy lépjen közelebb a bajbajutotthoz, szólítsa meg őt, és győződjön meg a légzéséről.”

Elzárkózott a segítségnyújtástól

A bejelentő azonban nem volt hajlandó odamenni a sérülthöz, és a beavatkozást elutasította. „A hívó fél mereven elzárkózott a segítségnyújtástól, csupán a bejelentésre volt hajlandó, a közvetlen cselekvéstől időhiányra és sürgős elintéznivalóira hivatkozva határolódott el” – fogalmaz a bejegyzés.

A mentésirányító többször is hangsúlyozta, hogy az azonnali cselekvés életet menthet:

Mentésirányítónk hiába érvelt az életmentő beavatkozás súlya mellett és hiába hangsúlyozta a másodpercek jelentőségét egy esetleges keringésmegállásnál, a vonal túlsó végén a közöny falaiba ütközött.

Mire a mentők kiértek, már életjelek nélkül feküdt

A rohamkocsi perceken belül a helyszínre érkezett, ahol a beteg már nem mutatott életjeleket.

„A mentésirányító aggodalma sajnos bekövetkezett, a perceken belül kiérkező rohamkocsi már életjelek nélkül találta a beteget.”

Hosszas újraélesztés, sikeres beavatkozás

A mentők megkezdték az emelt szintű újraélesztést, amely végül sikerre vezetett.

„Bajtársaink azonnal emelt szintű újraélesztésbe kezdtek, ami hosszas küzdelem és számos életmentő beavatkozás után sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért.”

A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba.

A mentők üzenete: minden perc számít

A szolgálat hangsúlyozta, hogy a laikus segítség kulcsfontosságú lehet:

„A mentések sikerességében bajtársaink szakmai helytállása mellett minden esetben elengedhetetlen szerepe van azoknak a bátor, segítőkész laikusoknak, akik a mentésirányítás utasításai alapján megkezdik a betegek ellátását a mentők kiérkezéséig, jelentősen növelve ezzel a túlélés esélyét.”

A bejegyzésben a mentőszolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy „a segítségnyújtás nem merül ki a mentőhívásban”, ezért azt kérték a bejelentőktől, hogy soha ne hagyják magukra segítségre szoruló embertársaiat, és szükség esetén az elsősegélynyújtást is kezdjék meg.

Például annak a 15 hónapos kisfiúnak is az édesapja mentette meg az életét, aki egy kekszdarabtól elkezdett fuldokolni, és valószínűleg már nem lélegzett volna, amikor a mentők kiérnek, ha az apja nem veri hátba a gyereket, ahogy azt a mentésirányító kérte tőle.