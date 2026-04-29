Luis Enrique edzőként döntheti meg a rekordot, amit játékosként segített felállítani

A francia csapatot irányító vezetőedző, Luis Enrique ezzel nem is sejthette, de lőtávolba került saját rekordjához. A Bajnokok Ligájában ugyanis az a Barcelona tartja a legtöbb rúgott gól rekordját 45 találattal, még az 1999-2000-es kiírásból. Ennek volt tagja Luis Enrique.
A mostani idényben már 43 gólnál jár a PSG, ráadásul még biztosan lesz egy jelenése Münchenben. Ha nem kap ki a visszavágón, akkor legkésőbb Budapesten, a május 30-i döntőben döntheti meg Enrique vezetőedzőként azt a rekordot, amit játékosként állított fel.
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés
Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 5-4 (3-2)
Párizs, Parc des Princes
jv.: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernández – 84.) – Zaire-Emery (Ruiz – 64.), Vitinha, Neves – Doué (Barcola – 70.), Dembélé, Kvarachelia (Mayulu – 84.).
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer – 46.) – Kimmich, Pavlovic (Jackson – 93.) – Olise, Musiala (Goretzka – 79.), Díaz – Kane.
Gólszerző: Kvarachelia (24., 55.), Neves (33.), Dembélé (45+4., 58.) ill. Kane (17.), Olise (40.), Upamecano (65.), Díaz (69.)