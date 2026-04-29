Luis Enrique edzőként döntheti meg a rekordot, amit játékosként segített felállítani

A francia csapatot irányító vezetőedző, Luis Enrique ezzel nem is sejthette, de lőtávolba került saját rekordjához. A Bajnokok Ligájában ugyanis az a Barcelona tartja a legtöbb rúgott gól rekordját 45 találattal, még az 1999-2000-es kiírásból. Ennek volt tagja Luis Enrique.

A mostani idényben már 43 gólnál jár a PSG, ráadásul még biztosan lesz egy jelenése Münchenben. Ha nem kap ki a visszavágón, akkor legkésőbb Budapesten, a május 30-i döntőben döntheti meg Enrique vezetőedzőként azt a rekordot, amit játékosként állított fel.