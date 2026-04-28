- Orbán Viktor felajánlotta a lemondását, de nem fogadták el
- Alakuló ülés: Sulyok Tamás alulmaradt
- Szijjártó Péter helyett Vitályos Esztert jelöli a Fidesz parlamenti alelnöknek
- Több mint 38 millió forintos végkielégítést kap Orbán Viktor
- Olyan pénzeső érkezhet Budapestre, amivel eddig nem számoltak Karácsony Gergelyék
- Tarr Zoltán és Tanács Zoltán miniszter, Bódis Kriszta kormánybiztos lesz
- Visszaszólt Ruszin-Szendi Romulusz az olimpiai ezüstérmes birkózónak, aki a kormányváltás után nem akar a honvédségben szolgálni
- Felmondott az ELTE Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány összes tanára
A nap legfontosabb hírei – 2026. április 28.
Szajki Bálint / 24.hu
Orbán Viktor sziluettje a Fidesz eredményváróján a Bálnában.
