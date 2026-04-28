Halott nővére holttestével jelent meg a bankban, hogy pénzt vehessen fel

A kelet-indiai Orisza állam egy vidéki bankfiókjánál egy férfi a januárban elhunyt nővére holttestével jelent meg, miután korábban azt mondták ott neki, hogy ahhoz, hogy kivehesse a pénzt, ott kell, legyen a számlatulajdonos is – számolt be róla a Hindustian Times.

Az 50 éves Jeetu Munda a beszámolók szerint 20 ezer rúpiát, azaz úgy 66 ezer forintnak megfelelő összeget szeretett volna felvenni.

Többször is elmentem a bankba, ahol az ottani emberek azt mondták nekem, vigyem oda magammal a számlatulajdonost, hogy az kivehesse a nevére befizetett pénzt. Mondtam nekik, hogy meghalt, de nem hallgattak rám, és ragaszkodtak hozzá, hogy vigyem magammal a bankba. Idegességemben kiástam a sírjából, és elvittem a csontvázát a halála bizonyítékául

– nyilatkozta a férfi.

A rendőrség főfelügyelője pedig úgy nyilatkozott, hogy Munda egy írástudatlan törzsi ember, akinek nem magyarázták el rendesen, hogy lehet pénzt felvenni. A rendőrök a banknál megígérték a férfinek, hogy segítenek neki a pénzt felvenni nővére számlájáról.

A nő maradványait rendőri felügyelet mellett temették újra a temetőben.