„A legnagyobb csalódások, de a legjobb pillanatok” – visszavonul a legalulértékeltebb kapuslegenda

A szezon végén visszavonul a THW Kiel kézilabdacsapatának kapusa, Vincent Gerard. A 37 éves játékos a közösségi oldalain közölte, olykor eljön az idő, amikor búcsút kell inteni, az ő karrierjében pedig most jött el ez a pillanat.

A legnagyobb örömök, legnagyobb kalandok, legnagyobb találkozások. És persze a legnagyobb szomorúságok, álmatlan éjszakák. Órák töprengéssel egyedül, vagy másokkal. De, azt hiszem, a legjobb pillanatok is

– tekintett vissza karrierjére Gerard, aki nem ment bele abba, hogy mindenkinek köszönetet mondjon, mert ahogy írta, lehetetlen lenne mindenkit felsorolni.

Vincent Gerard a karrierje nagy részét egy másik francia kapuslegenda, Thierry Omeyer árnyékában töltötte, azonban így is jelölték az év kézilabdázójának, illetve több alkalommal is őt választották egy adott világesemény legjobb kapusának. Mindezek mellett pedig olimpiát, világbajnokságot és Európa-bajnokságot is nyert a francia válogatottal, míg klubszinten a számos hazai siker mellett 2018-ban Bajnokok Ligáját nyert.