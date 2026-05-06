„Magyar Péter a konfliktusig is hajlandó elmenni Ficóval” – Gubík László szerint a szlovák kormány nem fog engedni a Beneš-dekrétumokból

A szlovákiai magyarságot érintő kérdésekben tárgyalóasztalhoz ült Magyar Péter leendő miniszterelnök és Gubík László, a felvidéki magyarokat képviselő Magyar Szövetség elnöke, amiről mindkét fél beszámolt a saját közösségi oldalán. Magyar megerősítette, amit korábban Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is elmondott: nem hajlandó engedni a Beneš-dekrétumok kapcsán kirobbant helyzet megváltoztatásából, a magyarokat börtönnel fenyegető törvénymódosítás eltörléséből, illetve a jogszerűtlen földelkobzások felülvizsgálatából.

Ami az anyaországból érkező vallási, kulturális és civil juttatásokat illeti, a támogatáspolitika – úgy tűnik – marad. A beiktatásra váró miniszterelnök ugyanakkor feltételül szabta, hogy a szlovákiai magyar sajtótermékek ne közvetítsenek Fidesz-propagandát, emellett kilátásba helyezte a támogatások elköltésének tíz évre visszamenő felülvizsgálatát.

Lapunknak a találkozó után nyilatkozott Gubík László, aki elmondta: üdvözlendőnek tartja Magyar Péter felvetéseit, mert azok „teljes mértékben egybevágnak a szlovákiai magyarság érdekével”. A Magyar Szövetség elnöke szerint Magyar Péter kész akár nyílt konfliktust is vállalni Ficóval, azonban figyelmeztetett rá: