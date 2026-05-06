Dárdai Blanka az énekesi karrierjéről: Nem elakadás vagy alkotói válság áll a csendem mögött, sőt

2026. 05. 06. 15:40
Dárdai Blanka nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, aminek alkalmával egy követője azt írta neki, hogy nagyon kellene már a lelkének egy Brenka-koncert (az énekesnő művészneve – a szerk.), amire válaszolva az egykori x-faktoros azt felelte, hogy nagyon jólesnek neki az ehhez hasonló üzenetek, ugyanakkor a téma kapcsán elárulta, hogy úgy érzi, ideje megújulnia.

Az elmúlt időben csendben voltam, és ez kívülről talán furcsának tűnhet, de nem egy elakadás vagy alkotói válság áll mögötte. Sőt. Inkább egy felismerés: rájöttem, hogy szeretnék megújulni, és egy másfajta irányba menni a zenében. Ehhez viszont idő kell és őszinteség magammal szemben.

Mint írja, nem célja megfelelni senkinek, és a pop világába sem kívánja belepasszírozni magát, mert kipróbálta, és nem esik jól neki.

Mivel egyre nagyobb az önismeretem, egyre inkább látom át, mit kíván a lelkem. Most ezt a kapcsolatot építem újra, és közben rengeteget tanulok.

Bevallása szerint sokat van a stúdióban, nagyon aktív időszakot él meg. Úgy érzi, zeneileg most lett 100 százalékban önmaga, és nagyon várja, hogy végre „kibábozódhasson”.

Tudom, hogy amikor újra színpadra állok, az már egy olyan dolog lesz, amit teljes szívből tudok képviselni. De nyugi, i’m here, folyamatosan csepegtetek majd mindent idővel

– zárta sorait L.L. Junior volt kedvese.

