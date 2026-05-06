Ötven tonna kő, ajtó és ablak érkezett Indiából, hindu templom lesz belőle Tolnában

A Tolna vármegyei Ozorán épít templomot a Bharata Hindu Közösség, amelyhez a napokban Indiából érkeztek faragott kövek és nyílászárók – közölte a közösség az MTI-vel.

A hír szerint az autentikus hindu templomegyüttes Közép-Európa egyik legkülönlegesebb, észak-indiai stílusú vallási épülete lesz.

A magyarországi támogatóik adójának felajánlott egy százalékából építkező közösség elárulta: több mint ötven tonnányi faragott vörös homokkő elem indult el Radzsasztánból, amiket a nyílászárókhoz hasonlóan indiai mesteremberek készítettek el a védikus építészet előírásai szerint.

Leveles Zoltán hindu tanító a hírügynökségnek elmondta: jelenleg a tervezési folyamat fut végig, amit az engedélyezés követ, szeptemberben pedig az alapkövet is szeretnék elhelyezni.