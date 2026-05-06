hinduhindu templomozorabharata hindu közösség
Kultúra

Ötven tonna kő, ajtó és ablak érkezett Indiából, hindu templom lesz belőle Tolnában

Bharata asram
A templom a tervezés egy pontján készített látványterve, a végleges verzió ettől eltérő lehet.
admin Vincze Miklós
2026. 05. 06. 15:40
Bharata asram
A templom a tervezés egy pontján készített látványterve, a végleges verzió ettől eltérő lehet.
Meglepő hírről számolt be a Bharata Hindu Közösség.

A Tolna vármegyei Ozorán épít templomot a Bharata Hindu Közösség, amelyhez a napokban Indiából érkeztek faragott kövek és nyílászárók – közölte a közösség az MTI-vel.

A hír szerint az autentikus hindu templomegyüttes Közép-Európa egyik legkülönlegesebb, észak-indiai stílusú vallási épülete lesz.

A magyarországi támogatóik adójának felajánlott egy százalékából építkező közösség elárulta: több mint ötven tonnányi faragott vörös homokkő elem indult el Radzsasztánból, amiket a nyílászárókhoz hasonlóan indiai mesteremberek készítettek el a védikus építészet előírásai szerint.

Leveles Zoltán hindu tanító a hírügynökségnek elmondta: jelenleg a tervezési folyamat fut végig, amit az engedélyezés követ, szeptemberben pedig az alapkövet is szeretnék elhelyezni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szatmáry Kristóf: „Ki a f@sz ez a Balásy?”
Megszólalt Balásy Gyula ügyvédje a nyomozásról
Herczeg Zoltán azt állítja, 22 millió forintja tűnt el, amikor a rendőrség házkutatást tartott nála
Kvíz: neked mennyire ment volna a tavalyi töriérettségi?
Vitatható adatok, zavaró kérdésfeltevés, könnyen megoldható esszésor – Repárszky Ildikó vezetőtanárral elemezzük a töriérettségit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik