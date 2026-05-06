A náci német katonák által elrabolt műveket állít ki a Musée d’Orsay

A háború után Németországban talált, részben elrabolt műkincseket állít ki új termében a párizsi Musée d’Orsay – írja az MTI.

Az ezen a héten megnyílt teremben Renoir, Degas, Boudin, illetve egy sor kevésbé ismert festő műveit mutatják be az állandó kiállítás részeként.

Az egyszerű kérdés mögött néha fájdalmas kérdőjel áll, amely egyszerre egyesíti az emlékezetet, a kutatást és az igazságszolgáltatás reményét

– mondta a termet bemutatva Annick Lemoine, a múzeum elnöke.

A francia gyűjteményeknek egykor átadott, mintegy 2200 mű közül a Musée d’Orsay ma is 225-öt őriz: ezek azok, amelyekért nem jelentkeztek a tulajdonosok, pedig tudni róluk, hogy vagy a németek rabolták el, vagy a megszállás alatt lévő Franciaországban felvásárolt mintegy százezer műkincs közé tartoznak.

Ezek közül hatvanezret a háború végén találtak meg, és visszaszolgáltatták őket eredeti tulajdonosaiknak, a többi egy részét pedig az állam az ötvenes évek végén értékesíteni tudta.

Ma, több mint nyolcvan évvel a háború vége után, persze már jóval nehezebb a tulajdonosok felkutatása – mondta el Francois Blanchetiere, a múzeum szobrászati főkurátora, aki hozzátette: a nyomozás természetesen tovább folyik, ehhez pedig a mesterséges intelligenciát is bevetik.

Ez az első olyan franciaországi tárlat, amelyen a látogatók a festmények hátoldalát is láthatják, és a jegyzetek, bélyegzők, leltári számok alapján nyomon követhetik útjukat a magángyűjteménytől a náci harácsolásig, ami segítheti az eredetkutatást.