Nemsokára kétéves lesz Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé kislánya, Auróra. A fitneszmodell nemrég a story.hu-nak mesélt arról, hogy milyen érzések kavarognak benne most, hogy közeledik a gyermeke születésnapja.

Hihetetlen, hogy Aurora mindjárt kétéves lesz. Mintha most született volna. De bármilyen hamar telt is el, Shane-nel életünk legjobb két éve volt. Már egy hónappal korábban sírdogáltam, hova tűnt el ilyen hamar egy év, és most is ez van, csak már nem egy, hanem két év repült el. Ő pedig napról napra ügyesebb. Egyre nagyobb a szókincse, és ő a legkisebb, mégis csapatvezető a bölcsiben

– mesélte az édesanya, hozzátéve: az edzővel eleinte nem voltak biztosak abban, hogy eljött-e az ideje annak, hogy Auróra bölcsődébe menjen.

Főleg, hogy meg tudtuk volna oldani, hogy Aurorának ne kelljen járnia. De észrevettük, nagyon igényli a társaságot, és bebizonyosodott, jól láttuk. Hamar megkaptuk a visszajelzést, hogy abszolút bölcsiérett. Egyedül elalszik, ami meglepetés volt számomra, hiszen itthon altatni kell. Betolja maga és mások után is a széket, ha végeztek az asztalnál. Ha elesik valaki, ő az első, aki odarohan, segít, és megsimogatja, vigasztalja a másikat. Máris példát mutat, és sorban állnak a kis társai, hogy nekik is simogassa meg az arcukat…

Mint ismeretes, a kislány édesanyja magyar, édesapja azonban amerikai származású, így Auróra angolul, „hi”-jal köszön mindenkinek.

Már most erős és önálló kis személyiség. Igazi csoda megélni, ahogy a szemünk előtt bontakozik ki. Az úttest előtt vagy egy lépcsőnél mindig megfogja a kezem, de, ha csak sétálunk, keresztbe teszi a karját, jelezve: ő bizony már nagylány, itt nincs szükség arra, hogy megfogjam a kezét.

Mint a legtöbb kislány, Auróra is utánozza édesanyját:

Már most látszik, hogy nagyon atletikus és erős. Van egy tanulótornya a konyhapultnál, ha ott teszek-veszek, ő azon áll, és figyel. Nemrég észrevettem, hogy nem is áll, hanem a két kezére támaszkodva tartja magát. Elképesztő. Ahogy az is, ahogy figyel, és utána lemásolja a tornagyakorlataimat.

A fitneszmodell szerint az igazi idill az, amikor Shane Tusup is hazaér hozzájuk. Ilyenkor Auróra kedvenc zeneit hallgatva táncolnak délutánonként.

Ha tehetnénk, reggeltől estig együtt lennék, nincs az az idő, ami elég lenne. De így is nagyon szerencsések vagyunk, mert több időt tudunk együtt tölteni, mint a legtöbb család. Ahogy apa és lánya egymásra néznek, az a legszebb pillanatom a napban. Azt látom, amióta Aurora megszületett, Shane is megérkezett. Mindig éreztem, hogy jó »apaalapanyag«, de kiderült, hogy sokkal jobb, mint gondoltam

– tette hozzá az édesanya, aki egyébként kicsivel egy évvel a szülése után már fitneszversenyt nyert: