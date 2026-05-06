Lealacsonyító Novák Előd szerint, ha a cigány himnusz elhangzik a parlament alakuló ülésén

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 06. 15:45
Sulyok Tamás köztársasági elnök dönthet abban a kérdésben, hogy elhangozhat-e a cigány himnusz és az Európai Unió himnusza az új Országgyűlés alakuló ülésén. Ennek oka, hogy a Mi Hazánk az Országgyűlés főigazgatójánál kifogást emelt ez ellen, jóllehet, ehhez más parlamenti párt nem csatlakozott. A főigazgató a köztársasági elnöknek továbbította a szélsőjobboldali párt panaszát, így ő mondhatja ki a végső szót.

A határidőig csak a Mi Hazánk kifogásolta az Országgyűlés főigazgatójánál, hogy az alakuló ülésen a magyar Himnuszt lealacsonyítva, azzal egy szinten kezelve hangozzon el az uniós és a cigány »himnusz«, valamint a Tisza kampánydala

írta ki a Facebookra ezzel kapcsolatban Novák Előd.

A listás képviselő hangot adott annak a véleményének is, hogy „az EU nem egy ország, nem egy nemzet, így nincs himnusza sem”, és emiatt szokott ülve maradni az Európai Parlamentben is a mi hazánkos Borvendég Zsuzsanna a szuverenista frakcióval együtt, amikor az uniós himnusz elhangzik.

Novák a posztjában egyúttal azért hibáztatja az alkotmányozó többséggel rendelkező új kormánypártot, hogy, miután az Európai Unió bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a Fidesz által áterőltetett, homofób, úgynevezett „gyermekvédelmi” törvényről, amely szerinte a „pedofilok jogaira hivatkozva elmarasztalta hazánkat”, bejelentették, hogy az uniós zászlót kitűzik az Országházra.

Magyar Péter miniszterelnök-jelöltnek azt a bejelentését, amely szerint a sükösdi tamburások tolmácsolásában felhangzik majd a cigány himnusz és a Tavaszi szél vizet áraszt… kezdetű népdal is az alakuló ülésen, Novák úgy minősítette, hogy „ez nem méltó az Országgyűlés alakuló ülésére”. Szerinte, ha a cigány himnusz elhangzik, akkor mind a 13 nemzetiség himnuszának a lejátszása indokolt volna. Mint írta, a bolgár nemzetiségi szószóló jelezte is ez irányú igényét.

Épp elég lesz meghallgatnunk több tiszás képviselőnek lovári, beás és román nyelven való eskütételét, ezen túl további gesztus nem indokolt

– vélekedett a képviselő.

Sajnálatát fejezte ki Novák Előd amiatt is, hogy csak a Mi Hazánk képviselői egyedül maradtak, így csak ők tesznek esküt a Szent Korona előtt.

