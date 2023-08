49 gólt dobott a magyar U19-es kéziválogatott a világbajnokságon

A magyar U19-es válogatott pénteken átgázolt az új-zélandi csapaton és 49-6-ra legyőzte a világbajnokság második csoportmérkőzésén.

Talán mondanunk sem kell az eredményt látva, hogy a magyarok támadásai mellett a védekezése is sokkal nagyobb minőséget képviselt, mint az ellenfeleinél. Ez azért is jó hír, mert az első fordulóban ugyan Marokkónak is 37 gólt dobtak a mieink, de azon a mérkőzésen 28 gólt is kapott. A legeredményesebb magyar a Montpellier-ben játszó Terjék Roland volt Új-Zéland ellen 8 találattal, de a szintén jobbszélsőként szereplő Szűcs Balázs is ötször volt eredményes. Fercsik Dániel és Kathi Sándor ugyancsak öt-öt gólt dobott.

Az utolsó csoportmeccsen Szlovénia lesz az ellenfél, de a magyar együttes biztosan középdöntős már.