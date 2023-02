A fiatal magyar páros nagyon komoly skalpot szerzett a Davis Kupában

Marozsán Fábián és Valkusz Máté meglepetésre két szettben legyőzte Nicolas Mahut-t és Arthur Rinderknech-t a Tatabányán zajló Magyarország-Franciaország tenisz Davis Kupa-selejtező szombati páros mérkőzésén, így a hazaiak 2-1-re vezetnek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.

A tízszeres DK-bajnok franciák és a 2021-ben a torinói világdöntőben szerepelt magyarok 1-1-gyel fordultak a második napra, melynek nyitányán látványos csata ígérkezett. Hazai részről a 23 éves, a DK-ban 1/4-es győzelmi mérlegnél tartó Marozsánt és a 24 esztendős Valkuszt (1/2) küldte pályára Nagy Zoltán kapitány, a túloldalon pedig a csapatversenyben 2021-ben debütált Rinderknech oldalán a műfaj egyik legendás alakja állt.

A 41 éves Mahut párosban 37 trófeát gyűjtött, köztük öt Grand Slamet és két ATP-világbajnoki serleget, míg egyesben négy tornagyőzelme mellett ő volt a vesztes fél minden idők leghosszabb – 11 óra 5 perces – meccsén 2010-ben Wimbledonban az amerikai John Isner ellen.

A tapasztalatlanabb magyarok nem ijedtek meg riválisaiktól, és a csaknem 5000 szurkolótól bíztatva rögtön elvették Mahut adogatását. Mindketten remekül szerváltak, majd 4:2-nél újra brékelték a veterán franciát, aztán Valkusz magabiztosan hozta az adogatását, így 27 perc eltelével már szettelőnynek tapsolhatott a Multifunkciós Sportcsarnok közönsége.

A folytatásban 2:3-nál egy bírói hibából bréklabdához jutott a rivális, a mérkőzésvezető szerint ugyanis Mahut lecsorgó röptéje után kétszer pattant a labda, mielőtt Valkusz bravúrral visszakanalazta volna, a két kapitány hevesen gesztikulálva vitatkozott, de az ítélet maradt. A magyarok ezzel együtt hozták Marozsán szervajátékát, majd két bréklabdát kivédve Valkuszét is (4:4), aztán a játszmát lezáró rövidítésben is fej fej mellett haladtak, majd 4-4 után Valkusz csodálatos röptéjével és Marozsán bombaerős tenyereseivel a házigazdák nyerték meg a nagyszerű hangulatú csatát. A találkozó másfél óráig tartott.

What a MATCH, what a PERFORMANCE 😍

Hungary lead France 2-1 and are just one win away from qualifying to the Group Stage Finals! 👏#DavisCup | @HUNgarianTENNIS pic.twitter.com/SMmyojlXE2

— Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2023