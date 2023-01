Chris Eubank Jr. félig vakon távozott a ringből

A Manchester Arena szombat esti bokszgáláján Chris Eubank Jr (32-3-0) és Liam Smith (33-3-1) feszült egymásnak. A két középsúlyó brit bunyós közül egyértelműen az előbbi számított esélyesebbnek. Eubank Jr. esetleges győzelme esetén világbajnoki címmeccsre készülhetett volna, ehhez képest gyorsan szembe nézett a valósággal, mivel négy menet után egy kis almányi duzzanattal a jobb szeme alatt, félig vakon, TKO-val kellett távozzon.

Történt, hogy Liam Smith egy félelmetes bal horoggal előbb életében először padlóra küldte Eubanket, majd miután az bizonytalan lábbakkal felállt, megsorozta. A ringbíró látva, hogy Eubank Jr. azt sem tudja hol van, véget vetett a küzdelemnek.

Watch Liam Smith’s trainer Joe McNally rush in from the opposite corner to help Chris Eubank Jr and tell him the fights over. Joe protected Eubank Jr’s health instead of celebrating with Liam. Amazing sportsmanship. pic.twitter.com/SsmEZrdbym

— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) January 22, 2023