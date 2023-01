Andy Murray sohasem játszott még ilyen drámaian hosszú meccset

A Melbourne-ben ötszörös döntős skót olimpiai bajnok két napja mérkőzéslabdát hárítva verte meg a 13. kiemelt Matteo Berrettinit 4 óra 48 perc alatt, csütörtökön pedig ennél is nehezebb meccset vívott a hazai kedvenc Thanasi Kokkinakisszal.

Az ausztrál játékos kétszettes előnyben volt, a harmadik felvonásban pedig 5:2-re vezetett, ám a 35 éves, csípőprotézissel játszó Murray megfordította a találkozót. A hihetetlen összecsapás 5 óra 45 percig tartott, ezzel a 2012-es döntő után az Australian Open történetének a második leghosszabb meccse lett. A 11 évvel ezelőtti fináléban Novak Djokovic 5 óra 53 perc alatt gyűrte le Rafael Nadalt.

A mérkőzés pontosan 4.05-kor ért véget, ezzel az AusOpen-történetében ez lett a második legtovább elnyúló csata. A csúcsot 2008 óta Lleyton Hewitt és Marcos Bagdatisz közötti harmadik fordulóbeli mérkőzés jelenti, amely 4.34-kor fejeződött be.

A teniszlegenda Martina Navratilova azt írta a Twitteren, alapvető fontosságú lenne, hogy jobb szabályokat hozzanak, elkerülendő a hajnalig elnyúló csatákat.

– tette hozzá.

It is essential we create better rules in tennis regarding the weather(light and wind) and starting times or cutoff times for matches. Murray and Kokkinakis will finish around 4am. Crazy- no other sport does this @AustralianOpen @ITFTennis

