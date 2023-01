Válogatott edzők zaklatták az indiai birkózólányokat

Közel száz birkózó vett részt azon a parlament előtti tüntetésen, amelyen Sharan Singh azonnali eltávolítását követelték. A demonstrálók között volt többek között India első női olimpiai érmes birkózója, Sakhsi Malik, a tokiói olimpián bronzérmes Bajrang Punia és a háromszoros Nemzetközösségi Játékok-győztes Vinesh Phogat is, akik később találkozhattak az indiai sportminiszterrel, Anurag Singh Thakurral.

Breaking: Brij Bhushan Sharan Singh is trying to escape overseas. I urge the govt to not allow it until the matter is solved. Says @BajrangPunia.@CricSubhayan @BoriaMajumdar#jantarmantar #WFI #WFIPresident pic.twitter.com/sCl3UUFDp8

