Szenzációs mérkőzésen nyert Michael Smith dartsvilágbajnoki címet

Michael Smith nyerte a dartsvilágbajnoki címet, miután a döntőben 7-4 arányban legyőzte Micheal van Gerwent.

Szenzációsan indut a döntő, előbb Van Gerwen nyert szettet, de rögtön ezután még jobban kezdett játszani Smith. Ebből aztán kisvártatva minden idők legjobb legje kerekedett, mert mindkét játékos úgy dobott, hogy esélye volt a kilenc nyilas kiszállóra. Van Gerwen dobott először, ám a kilencedik nyila a dupla 12-es fölött landot. Smith következett, ő viszont nem hibázott.

ONE OF THE GREATEST THINGS YOU’LL EVER SEE IN SPORT. pic.twitter.com/WyKWFcxq5V

MICHAEL VAN GERWEN MISSES D12 FOR A NINE-DARTER, AND THEN SMITH PINS A PERFECT LEG HIMSELF!

THE BEST LEG OF ALL TIME! 🤯🔥

Innentől aztán nem volt megállás, az angol játékos nem csak a 180-akat dobálta rendületlenül, hanem a kiszállókat is nagyon magabiztosan hozta, miközben Van Gerwen többször is nagyon döcögve hozta a dupláit. Folytatódott az űrdarts, 103 körüli átlagot hoztak a játékosok és 3-3-ig kiszámíthatatlannak tűnt, ki kerül majd fölénybe.

Ezután viszont a holland két nyert leg után Smith szépített, majd egy 130-as kiszállóval egyenlített és be is húzta a szettet. Innentől robogni kezdett Smith, 5-3-nál először lépett el két szettel és ez annyira megfogta Van Gerwent, hogy érezhetően több hiba került a játékába.

Smith 6-3-nál már dobhatott a világbajnoki címért, ám ezt még elhibázta. Szünet után Van Gerwen két leget is lehengerlő játékkal nyert meg, azonban Smith-ben volt annyi lelkierő, hogy még egyszer visszajöjjön 2:0-ról és a döntő legben két 180-ast dobva, 12 nyílból hozta a szettet, a meccset és élete első világbajnoki címét.

MICHAEL SMITH IS CHAMPION OF THE WORLD! 🏆

The man who was born to be World Champion fulfils his destiny, as Michael Smith defeats Michael van Gerwen 7-4 to claim the biggest prize in darts and become world number one!

Dare to dream. pic.twitter.com/36PxPY5W8q

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2023