Novak Djokovic januárban újra szerepelhet az Australian Openen

A Guardian beszámolója szerint megkapja a vízumot Novak Djokovic, így indulhat majd a 2023-as Australian Openen.

Eredetileg hároméves eltiltást kapott a szerb klasszis, amiért nem oltatta be magát a koronavírus ellen, mégis elrepült Melbourne-be. Itt aztán karanténba került és 12 napon át tárgyaltak az ügyét, ám végül nem léphetett pályára. A 2023-as tornára azonban esélye nyílhat.

A világranglista hetedik helyére visszacsúszó Djokovic a US Openről is lemaradt, ugyanis ide sem engedték be oltás nélkül.