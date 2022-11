A francia forradalom szimbóluma lesz a 2024-es olimpia kabalafigurája

Hétfőn bemutatták hétfőn a 2024-es párizsi olimpia és paralimpia kabalafiguráját, amely a francia forradalom idején elterjedt vörös jakobinus sapka megelevenedett alakja. A frígiai sapkák a Fríg nevet kapták.

– magyarázta Julie Matikhine, a Párizs 2024 márkaigazgatója, aki kiemelte, hogy a kabalák kiválasztásában 6 és 14 év között gyerekek segítségét is igénybe vették.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷

Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party… and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022