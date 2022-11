Komoly pénzről mondanak le a Liu testvérek az országváltással

Kedden az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázók, Liu Shaolin Sándor, és testvére, Liu Shaoang a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) hozzájárulását kérték az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához.

A két világklasszis sportoló édesapjuk révén kötődnek az ázsiai országhoz, ugyanakkor a másik fő szempont, hogy edzőjük, Csang Csing Lina az idei téli olimpia után távozott a magyar csapattól. A szakember minden lépcsőfoknál jelen volt a Liu testvérek pályafutásában, így aztán ragaszkodnak az edzőhöz. Döntésüknek azonban anyagi vonzata van, ugyanis azzal, hogy Kínát képviselik a továbbiakban, már nem számíthatnak a magyar államtól olimpiai járadékra.

Bajnokoknál az előző évi bruttó átlagkeresettel megegyező összeg (tavaly 438 800 forint), ezüstnél ennek 70 százaléka, bronznál pedig 50 százaléka üti a sportolók markát, ahogy erre a hvg.hu is rámutat, de Liuék esetében több érem is összejött, vagyis a járadék is halmozódik. A 26 éves Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolya első magyar világbajnoka, 2016-ban 500 méteren nyert aranyérmet, majd 2021-ben 1000 méteren is első lett. Öccse, valamint Burján Csaba és Knoch Viktor társaságában tagja volt a férfi váltónak, amely Magyarország első téli olimpiai bajnoki címét szererezte a 2018-as phjongcshangi olimpián. Az idei pekingi olimpián a vegyes váltóval bronzérmes lett, 1000 méteren pedig pár percig aranyérmesnek érezhette magát, ám végül kizárták.

A 24 éves Liu Shaoang hatszoros világbajnok, a hat aranyéremből négyet az idei, montreali viadalon szerzett. Ő Magyarország első egyéni olimpiai bajnoka a téli olimpiákon, mivel Pekingben 500 méteren elsőként zárt. Ő az egyetlen magyar kétszeres téli olimpiai bajnok, és van két bronza is, a vegyes váltó mellett 1000 méteren állhatott még dobogóra Pekingben. Liu Shaoang két arany- és két bronzérme van az olimpiákról

A sporttörvény szerint ugyanis az olimpiai járadék magyar állampolgároknak jár. Ennek összege a bajnokoknál az előző évi bruttó átlagkeresettel megegyező összeg (tavaly 438 800 forint), ezüstnél ennek 70 százaléka, bronznál pedig 50 százaléka. De ennél Liuék esetében jóval nagyobb összegről van szó, mert a járadék minden éremmel halmozódik. A járadék csak 35 éves kor után illeti meg az olimpikonokat, a 444.hu számításai szerint jelenleg havi 1,3 millió forintról mondanak le a gyorskorcsolyázók. A portál ugyanakkor kiemelte azt is, hogy tudatos brandépítés és a közösségi médiában való jelenlétüknek köszönhetően Kínában sem akadnak majd anyagi gondjaik a Liu testvéreknek.