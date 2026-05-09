Átadták a Magyaréknak a propagandagépezet fontos elemét, a Magyarország Kormánya Facebook-oldalt

Újraindult az országgyűlési választás óta tetszhalotti állapotba merevedett Magyarország Kormánya Facebook-oldal.

A kormány hivatalos közösségi oldalán az elmúlt hetekben nem jelent meg új poszt. Az utolsó bejegyzést április 12-én 6 óra 00-kor tették ki: a Balásy-birodalom szokásos kék hátterével hirdették, hogy megkezdődött a szavazás.

Korábban viszont folyamatosan jelentek meg Orbán Viktor és a kormánytagok neve alatt azok a posztok, amelyek itt is terítették a központi propagandát. Szijjártó Péter például még április 11-én is azzal győzködte az oldal olvasóit, hogy „nem azért harcol az orosz energiáért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó”.

A jelek szerint az új miniszterelnök hivatalos megválasztása alkalmából a Facebook-oldal adminjogai átszálltak Magyar Péterékre.

A szombati események egymondatos összefoglalója lett az első új poszt:

A haza nem kiváltság. A haza közös otthon. Megalakult az új országgyűlés, hivatalosan is Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke!

A szöveg szerint a következő napokban sor kerül a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásaira, és várhatóan a jövő hét közepén megalakul Magyarország új kormánya.

Az Orbán-kormány utolsó hivatali napján a Rogán Antal által felügyelt állami propaganda centrum, a Kormányzati Tájékoztatási Központ körlevélben értesítette az állampolgárokat, hogy egy gombnyomással leiratkozhatnak a Magyarország Kormánya oldal hírleveleiről.

Amennyiben leiratkozik, kérjük, kattintson a Leiratkozom gombra, ezt követően a felugró ablakban adja meg a jelen hírlevél alján található, korábban regisztrált e-mail-címét és erősítse meg törlési szándékát a leiratkozom a hírlevélről gombra kattintással

– írták, ami azért érdekes, mert egészen mostanáig többek között azok is megkapták a kormányzati propagandát, akik még a koronavírus-járvány idején feliratkoztak a vakcinainfo.gov.hu-n, hogy értesítést kapjanak arról, felvehetik-e a Covid-oltást. A 444.hu azt írta, sokan hiába próbáltak, de nem tudnak leiratkozni a kormányzati hírlevélről, amivel kapcsolatban már az oldal indulásakor, 2020 decemberében felmerültek adatvédelmi aggályok.