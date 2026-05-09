Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2026. május 9-én, az év 19. hetében ismét megtartották az ötöslottó sorsolását, amin a következő számokat húzták ki:
- 6;
- 24;
- 26;
- 27;
- 90.
Telitalálatos szelvény ezúttal nem volt, ezér a jövő héten a várható főnyeremény 620 millió forint.
- A 4 találatos szelvények nyereménye 2 037 635 forint;
- 3 találatos szelvények nyereménye 20 555 forint;
- 2 találatos szelvények nyereménye pedig 2790 forint.
A Jokerszám 492894. De itt sem született telitalálat, így a jövő héten a várható főnyeremény 190 millió forint lesz.