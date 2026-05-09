Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

2026. május 9-én, az év 19. hetében ismét megtartották az ötöslottó sorsolását, amin a következő számokat húzták ki:

6;

24;

26;

27;

90.

Telitalálatos szelvény ezúttal nem volt, ezér a jövő héten a várható főnyeremény 620 millió forint.

A 4 találatos szelvények nyereménye 2 037 635 forint;

3 találatos szelvények nyereménye 20 555 forint;

2 találatos szelvények nyereménye pedig 2790 forint.

A Jokerszám 492894. De itt sem született telitalálat, így a jövő héten a várható főnyeremény 190 millió forint lesz.