Nézd úgy a Nemzetek Ligája mérkőzéseket, ahogy még soha!

Hamarosan folytatódik a Nemzetek Ligája, amit egyáltalán nem muszáj otthon, vagy egy kocsma tévéjén nyomon követni, hiszen egy hordozható projektor segítségével lényegében ott szurkolhatunk a magyar válogatottnak, ahol csak akarunk.

Szeptember végén folytatódik a Nemzetek Ligája, a magyar válogatott szeptember 23-án Németországban vendégeskedik, és mérkőzik meg a helyi csapattal, három nappal később, szeptember 26-án pedig az olaszok ellen lépnek pályára, méghozzá itthon. A nyári mérkőzéseket követően a hazai csapat az A-Liga 3 csoportjában a tabella élén végzett, így az őszi meccseket hatalmas várakozás előzi meg,

a modern technikának köszönhetően pedig ott nézhetjük a közvetítéseket, ahol csak akarjuk – már ha van egy hordozható projektorunk.

Egy ilyen eszköz nem kevés előnnyel rendelkezik: mivel hordozható, visszafogott méretű kütyüről van szó, bármikor bedobható egy táskába, majd lényegében bárhol elővehető. A beépített akkumulátornak köszönhetően áramforrásra sincs szükség a használatához, a kis méret ellenére viszont „széles vásznon” élvezhetjük a meccseket, hiszen 100 hüvelyk képátlónyi, vagy annál nagyobb területre is kivetíthető a közvetítés. A mobilitásnak hála egy kerti partiban, egy hétvégi buliban, de még egy világvégi házikóban sem kell lemondani a meccsélményről, ugyanakkor a projektor átvihető egy olyan haverhoz is, akinél adott egy hatalmas szabad falfelület, amin sokkal nagyobb méretben élvezhető a mérkőzés, mintha otthon maradtunk volna a hagyományos tévénk előtt.

A tajvani ASUS igazi profinak számít a projektorok területén, irodai környezetbe, szórakozásra és kifejezetten művészi felhasználásra is vannak modelljeik, sőt, a kínálatukból nem hiányoznak az olyan megoldások sem, amiknél az volt a cél, hogy bárhol és bármikor nagyban nézhessük a kedvenc programjainkat. Akár a Nemzetek ligája őszi mérkőzéseit.

A ZenBeam E2 például egy meglepően kicsi, mindössze 110 x 39,5 x 107 milliméteres, a tenyerünkben elférő eszköz, 410 grammos súllyal. De emellé 100 hüvelykes kép kivetítésére képes, vannak beépített hangszórói, és nemcsak a hagyományos catlakozókat (USB, HDMI) biztosít, de vezeték nélkül is használható. Az aksi pedig akkora, hogy négy órán keresztül is a rendelkezésünkre áll. Ennek hála egy meccset egymás után kétszer is végig lehet nézni vele, még hosszabbításokkal is.

Az ASUS ZenBeam Latte L1 ennél egy fokkal komolyabb eszköz, és nemcsak azért, mert magasabb felbontást biztosít, mint az apró ZenBeam E2, de egyben Bluetooth hangszóróként is funkcionál, méghozzá a Harman Kardon biztosította remek hangminőséggel. Ezzel az eszközzel már 120 hüvelyk képátlójú (ez bizony 3,2 méter) területre is kivetíthető a meccs, és természetesen itt is adott a hagyományos (USB, HDMI) és a vezeték nélküli kapcsolat lehetősége. A Latte L1 ráadásul olyan dizájnos kis eszköz, hogy elsőre meg sem mondható, hogy egy projektorral van dolgunk, és itt sem kell aggódni amiatt, hogy lemaradunk valamiről, hiszen a beépített akkumulátor legalább három órán át képes biztosítani a vetítéshez szükséges energiát. A felhasználói élményt pedig tovább fokozza, hogy az eszköz Android TV operációs rendszerrel érkezik, ami nemcsak könnyen kezelhető, de számos alkalmazással biztosítja, hogy a meccset követően is legyen, ami szórakoztatja a felhasználót.

Az Asus ZenBeam S2 szintén egy egészen aprócska eszköz, 120 x 35 x 120 milliméteres, a súlya nincs fél kiló, ez is elfér az ember tenyerében, ugyanakkor 500 Lumen fényerőre képes, és itt is adott a lehetőség, hogy 120 hüvelyk képátlójú (tehát egy átlag tévénél négyszer nagyobb) felületre vetítsünk ki bármit, méghozzá HD minőségben, csodás színek kíséretében. Az akkumulátor itt 6600 milliamperórás, ami még az említett képminőség mellett is 3,5 órás üzemidőt biztosít, tehát a Nemzetek Ligája meccs után még egy film levetítése is beleférhet az izgalmak levezetésére. A csatlakozás természetesen itt is megoldható a hagyományos portokon keresztül, de akár vezeték nélkül is, itt már az USB-C-ről sem kell lemondanunk, és praktikus extra, hogy a projektor energiaforrását akár power bankként is használhatjuk az egyéb eszközeink töltésére.