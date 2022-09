„Még sok közös dolgunk lesz a jövőben” – Nadal is elköszönt Federertől

A korábbi világelső és 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes Roger Federer a jövő péntektől vasárnapi tartó Laver-kupa férfi bemutató tenisztorna után befejezi profi pályafutását. A sportvilág felbolydult a hír hallatán.

Rafael Nadal, aki 24-16-os győzelmi mérleggel büszkélkedhet Federer ellen, azt írta, hamarosan találkoznak Londonban.

„Kedves Roger, barátom és vetélytársam! Bárcsak sose jött volna el ez a nap! Személy szerint szomorú nap ez nekem és az egész sportvilágnak. Öröm és megtiszteltetés volt ezek alatt az évek alatt megosztani veled a pályán azt a sok csodálatos pillanatot. Még sok közös dolgunk lesz a jövőben, ezt mindketten tudjuk.”



Federer pályafutásának egyik legsikeresebb tornája a wimbledoni viadal volt, ahol nyolc elsőséget szerzett – nem véletlen, hogy a helyi szervezők is üzentek neki.

„Roger, hol kezdjük? Megtiszteltetés volt tanúja lenni az utazásodnak, és látni, ahogy a szó minden értelmében bajnok lettél. Annyira hiányozni fog a látvány, ahogy pályáinkat feldíszíted, de egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy köszönjük azokat az emlékeket és örömet, amelyeket oly sok embernek adtál.”

SZERETLEK, Roger! Köszönöm mindazt, amit a teniszben és velem tettél. A teniszvilág soha nem lesz ugyanolyan nélküled

– írta az argentin Juan Martín del Potro.

Andy Roddick, aki a 2009-es wimbledoni döntőt elveszítette ellene, a sok közös emléket köszönte meg.

„Megtiszteltetés volt, hogy időt és tapasztalatot oszthattam meg veled a sportágunk legszentebb terein. Emellett jó időnek tűnik, hogy elkezdjek edzeni Wimbledonra. (Nyilván viccelek).”

Példakép vagy számomra és még sokan másoknak! Köszönök mindent, Roger! Megtiszteltetés számomra, hogy megoszthattam veled a teniszpályát!

– írta Denis Shapovalov.

Gary Lineker korábbi labdarúgó szerint

Az élet egyik legnagyobb öröme volt nézni, ahogy játszol.

Olyan sok örömet okoztál sokaknak. Sok sikert mindenhez, ami ezután következik.”

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is búcsúzott.

„Federer egy úr a pályán és azon kívül is, ráadásul egy igazi olimpiai bajnok. Gratulálok a kiemelkedő karrieredhez, és sok sikert a jövőben is. Remélhetőleg, még keresztezik az útjaink egymást.”

Billie Jean King volt női világelső nem kertelt, és a bajnokok bajnokának nevezte.

„Nemzedékének a legsokoldalúbb játékosa, aki világszerte meglepő gyorsaságával és kiváló játékintelligenciájával hódította meg a rajongók szívét.”

„Roger volt az egyik példaképem és inspirációs forrásom. Köszönök mindent, amit a sportágunkkal tettél. Szeretnék még veled játszani!” – írta a jelenlegi világelső Carlos Alcaraz.