Hatalmas verekedés után vízbe lökték a kétszeres világbajnokot

Alig néhány hete, hogy a eugene-i atlétikai vébén megvédte világbajnoki címét Anderson Peters, aki úgy gondolta, hazájában, Grenadában piheni ki a fáradalmakat. A 24 éves sportoló azonban kalamajkába keveredett, szerda este ugyanis megtámadták egy partihajón.

A közösségi médiában felbukkant videofelvételen az látszik, hogy öten rontottak rá, repkedtek az ütések és a rúgások, végül Peterst a vízbe lökték támadói.

Menedzsere szerint azonban szinte sértetlenül megúszta az esetet.

A verekedés részleteit jelenleg a rendőrség vizsgálja.

#AndersonPeters being beaten by five non-national in #Grenada pic.twitter.com/NrVBJwu2t9

— Do.Biblical.Justice. (@StGeorgesDBJ) August 11, 2022