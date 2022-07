Brutálisan megverték az olimpiai ezüstérmes röplabdázónőt

Sokkal súlyosabb sérüléseket is szenvedhetett volna Kim Glass, az amerikaiak olimpiai ezüstérmes röplabdázója, akire rátámadt egy hajléktalan.

A 37 éves sportoló – aki a 2008-as pekingi olimpián szerzett ezüstérmet az amerikai röplabda-válogatottal – a hétvégén a barátaival ebédelt Los Angelesben, amikor a brutális eset történt.

Glass egy videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben elmesélte a szörnyű támadás részleteit, és amelyen látható, hogy a jobb szeme felduzzadt és belilult, a szemöldöke alatt pedig egy varrat nyoma található.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) July 11, 2022