Magyarország hátát nézte Európa, úszóink taroltak az Eb-n

Újabb négy érmet nyertek a magyarok a junior úszó Európa-bajnokságon:

Molnár Dóra óriási úszással, mindössze két századdal nyerte a 100 hátat,

óriási úszással, mindössze két századdal nyerte a 100 hátat, Ábrahám Minn a félelmetes hajrával második lett 200 vegyesen,

a félelmetes hajrával második lett 200 vegyesen, Pádár Nikolett (a kiemelt képen) minden erejét összeszedve előbb bronzot hozott 400-on,

(a kiemelt képen) minden erejét összeszedve előbb bronzot hozott 400-on, majd negyedórával később extázisban úszva, százon egy teljes másodperces hátrányt ledolgozva behozta másodiknak a vegyesváltót (így ő és Molnár Dóra 6-6 érmet szerzett, közte 4-4 arannyal).

Mindez azt jelenti, hogy Magyarország végzett az éremtábla élén: 6 arannyal, 5 ezüsttel és 3 bronzzal – erre először és utoljára a 2005-ös budapesti junior Eb-n volt példa.

Akadt még néhány remek teljesítmény: Komoróczy Lora 4. lett 100 háton (44 századnyira került a francia esélyestől), míg a 400-as döntőkben Csuják Lia 8., Mészáros Dániel pedig a 7. helyen végzett.

„Én úgy jöttem ma ide, hogy meg szeretném nyerni. Tudtam, hogy a többiek is jó idejük van, a francia lány egyéni csúcsa pedig egy másodperccel jobb, de a végén a hajrával sikerült elsőként beérnem. A második ötvenre a delfinemmel tudtam megint visszajönni, aztán a hajrával sikerült megelőznöm mindenkit. Nagyon örülök és nagyon büszke vagyok erre az eredményre. Hosszú volt ez a hét, ez volt a tizenötödik szám, kicsit sok, de bírtam” – nyilatkozta Molnár Dóra a Magyar Úszó Szövetség közleménye szerint.

„Igazából a négyszázra azt beszéltem meg az edzőmmel, hogy úgy akarom úszni, ahogy az országos bajnokságon is, mert az előfutamban teljesen lezsibbadtam, miután végig lábaztam. Azaz most az első kétszázon csak minden negyedik lábtempót nyomtam meg, aztán viszont beleadtam mindent – a bronz volt a cél, és ezt sikerült elérni. Felvetődött, hogy esetleg visszalépek ettől a döntőtől, de most úgy érzem, a váltóban nem tudtam volna így úszni, ha nem csinálom meg előtte a négyszázat.

Előtte tartottam egy beszédet a lányoknak, hogy ez a legutolsó úszás, most mindenki bele fog adni mindent, különösen az utolsó huszonötön, amikor a legjobban fáj, mert ezt most meg kell csinálnunk magunkért, a csapatért, Magyarországért. Szerintem hatott, mert tényleg mindenki mindent kiadott magából, iszonyú büszke vagyok rájuk!

– mondta Pádár Nikolett.