Mást is bedrogozhattak az úszó-vb zárópartijának meghirdetett eseményen

Egyelőre még mindig teljes a bizonytalanság azzal kapcsolatban, mi történhetett Mary-Sophie Harvey kanadai úszóval a budapesti vizes világbajnokságon. A 22 éves sportoló azt írta közösségi oldalán, a vb utolsó napján egy partira volt hivatalos, ahol bedrogozták, másnap pedig agyrázkódással és zúzódásokkal ébredt. A történtekkel kapcsolatban pénteken online sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszámolt a történtekről.

Elmondta, hogy egy partin volt több különböző ország úszóival, és egy 4-6 órás időszak teljesen kiestet az életéből. Miután elkábították, a barátai az utcán találták meg.

Azt hiszem, ez a legfélelmetesebb része annak, ami hiányzik az éjszakából

– utalt arra, hogy máig tisztázatlan, mi történt vele.

Amikor felébredt, hiányzott a táskája, a telefonja és a pénztárcája. Másnap reggel visszament a bárba, ahol minden holmiját visszakapta – egy eldobható fényképezőgépen kívül, amely úgy gondolja, hogy segített volna összerakni az éjszakát.

A SwimSwam csütörtökön kapott egy újabb bejelentést egy világbajnokságon részt vevő személytől, aki úgy véli, hogy őt is elkábították, legalábbis Harveyéhoz hasonló élményben volt része. Az illető azt mondta, hogy nem ivott annyit, hogy alkoholfogyasztás következtében ájult volna el.

A partit az Úszók Éjszakája 2022 néven egyfajta afterparty címszó alatt hirdették meg, kifejezetten a résztvevőkre szabva, hiszen azt is írták: „hivatalos vb-akkreditációval a belépés soron kívül ingyenes”

A házigazdának Verrasztó Dávidot nevezték meg, ezért a SwimSwam megkereste a kétszeres világbajnoki ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok magyar úszót, illetve húgát, az Európa-bajnok Verrasztó Evelynt.

Ők reagáltak is, tagadták, hogy Dávid volt a házigazda, azt állítva, hogy nem is tartózkodott Magyarországon, ugyanis egy zágrábi versenyen vett részt. Ez valóban így történt, június 25-én 200 pillangón és 200 mellen, egy nappal később pedig 200 háton is győzött is az Arany Medve (Zlatni medvjed) elnevezésű viadalon. Evelyn szintén jelezte, hogy semmi köze sem volt a szervezéshez.

Az eseményt hirdető bár Instagram-bejegyzését a SwimSwam megkeresése után törölték, de Facebookon még mindig elérhető.

A Blikk megkereste a buli szervezőjét, a Rock the City nevű rendezvényszervezőt, amelynek képviselője elárulta, hozzájuk semmilyen panasz nem érkezett.

„Mi is csak az internetről értesültünk, milyen problémái akadtak a kanadai úszóhölgynek, illetve az újabb, meg nem nevezett személynek, de hozzánk eddig semmilyen panasz, visszajelzés nem érkezett. Felvettük a kapcsolatot a Gigi’s bárral is, akik arról tájékoztattak minket, hogy ők egyetlen dülöngélő vendéget sem láttak, nemhogy olyat, akit eszméletlenül vittek volna el a helyszínről. Ami Verrasztó Dávidot illeti, eredetileg tényleg úgy volt, hogy ő lesz a házigazda, de végül nem jött el az eseményre” – mondta a cég képviselője.