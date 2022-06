Hosszú Katinka 12 éve nem csinált ilyet döntő előtt

Jó lett volna a bronz, és akkor már 97 érmem lenne, három kéne már csak a százhoz

– ezzel kezdte az értékelését Hosszú Katinka az újságíróknak a budapesti vizes világbajnokságon a 400 méteres gyorsúszás során elért negyedik helyét követően.

Ezután arról beszélt, hogy bár most nem sikerült dobogós helyen végeznie a Duna Arénában, amiért van is benne egy kis tüske, de így is jónak értékeli az elmúlt hetet, nagyon tetszett neki az a hangulat, amit a közönség csinált estéről estére. Elárult ezzel kapcsolatban egy érdekességet is:

Tizenkét éve először nem hallgattam zenét a bevonuláskor, sőt még integettem is. Hallgattam a szurkolást, próbáltam ebből erőt meríteni és azt hiszem, hogy sikerült is. Szóval köszönöm a közönségnek az összes magyar úszó nevében.

Pozitívumként éli meg, hogy a döntőben ő volt az egyedüli európai úszó és megjegyezte azt is, hogy 200 vegyesen is csak egy európai előzte meg, így bizakodva várja az augusztusi, római Európa-bajnokságot. Abban bízik, hogy ott sikerül közelebb kerülnie a maga által megszabott százérmes határhoz.

Hosszú idén három számban indult a világbajnokságon, ez a negyedik hely volt a legjobb, 200 vegyesen a hetedik lett, 200 pillangón pedig a tizenharmadik helyen zárt.

Pályafutása legszebb élménye a 2017-es, ugyancsak a Duna Arénában rendezett világbajnokság, de ez a mostani is magasan van a polcon: „Persze más szempontból, de nagyon kedves volt nekem ez a világbajnokság, nem mint sportolónak, hanem inkább a személyemnek.”

A kilencszeres nagymedencés világbajnok megjegyezte, hogy ugyan nem sikerült idei legjobbját (4:35.95) megúsznia, de így voltak ezzel a riválisok is. Ennek oka pedig az, hogy a szervezők a végére hagyták a 400 méter vegyest – a férfiak ezt a számot a nyitónapon letudták –, egy egyhetes világbajnokság végén pedig már mindenki fáradt mentálisan és fizikálisan egyaránt.

A számot a kanadai Summer McIntosh nyerte junior világcsúccsal, 15 évesen és 311 naposan a szám második legfiatalabb világbajnoka lett az amerikai Tracy Caulkins után, aki 1978-ban 15 évesen és 224 naposan diadalmaskodott. Vele kapcsolatban Hosszú Katinka elmondta: fantasztikus tehetség, ugyanakkor biztosan lesz egy nehéz rész a pályafutásában, hamarosan ugyanis felnőtt nővé érik majd.

Magyarország két aranyéremmel zárta a medencés úszók verseneit, Milák Kristóf 100 és 200 pillangón győzött, utóbbi a saját vilégcsúcsát megdöntve.