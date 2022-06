15 éves úszó nyerte a 400 vegyest, Hosszú Katinka a negyedik

A 15 éves kanadai Summer McIntosh nyerte meg a női 400 méteres vegyesúszás döntőjét a budapesti vizes világbajnokságon. Hosszú Katinka a negyedik lett, 2011-ben volt legutóbb, hogy egy világbajnokságon nem nyert érmet. Ez volt a budapesti világbajnokság utolsó magyar érdekeltségű fináléja az úszóversenyek során, a mieink így végül két aranyéremmel zártak, amit Milák Kristóf nyert 100 és 200 pillangón.

Hosszú a szám világcsúcstartója, minden idők tíz legjobb időeredményéből hét az ő nevéhez köthető. Úgyhogy hiába nem volt a megfelelő a felkészülése, még úgy is az éremesélyesek között tarthatta számon mindenki, hogy nem volt olyan meggyőző a délelőtti úszása, de így is futamgyőztesként, az ötödik legjobb idővel jutott be a döntőbe, és a világ idei harmadik legjobb 400 vegyesével érkezett erre a világbajnokságra. Tokióban az ötödik lett a kedvenc versenyszámában.

Hosszú a kettes pályán tempózott, pillangón erősebben kezdett mint délelőtt, miközben McIntosh belül volt a világcsúcs részidőn. A 15 éves kanadai a hát után is vezetett, és négy tizeddel még mindig jobb volt a rekord részidőnél – Hosszú a mellúszás elején már a harmadik volt.

McIntosh számára a világcsúcs elúszott, de az aranyérmet így is magabiztosan húzta be (4:32.04, ami junior világcsúcs), a második pedig az amerikai Katie Grimes lett. Hosszú közben óriási csatában volt a dobogóért, a gyorsra ötödikként fordult, de nagyon szoros volt az állás.

Hosszú Katinka végül negyedikként ért be a célba (4:37.89), közel két másodpercre volt a dobogótól. Ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy ő volt az egyedüli európai a döntőben, márpedig augusztusban Eb-t rendeznek Rómában, négy éremre van attól, hogy meglegyen karrierje 100. érme.

50 méteres medencében Hosszú Katinka nyert olimpiai bajnoki címet, öt világbajnoki és négy Európa-bajnoki aranyérmet. 4:26.36-tal ő tartja a világcsúcsot.