Elképesztő lett a bungee jumping új világcsúcsa

Francois-Marie Dibon új világrekordot állított fel azzal, hogy 24 óra alatt 765 bungee jumping-ugrást hajtott végre a skóciai Pitlochryban.

A korábbi rekordot az új-zélandi Mike Heard tartotta, aki 430 ugrást teljesített még 2017-ben. Ezt Dibon mindössze 12 óra alatt megdöntötte, majd 50 perces pihenő után egész éjszaka folytatta az ugrást, mielőtt szerda reggel befejezte.

Frenchman Francois-Marie Dibon has beaten the world record for the number of #bungee jumps in 24 hours! The 44 year old jumped 765 times, the record is 430. Still to be officially verified. pic.twitter.com/I9YLDqfUvn

