Gillian Anderson csuromvéresen szereti a leszbikus szexet – agyament horrorkomédiát láttunk Cannes-ban

Amikor Gillian Anderson a 90-es években tévésztár lett az X-aktákkal, aligha sejtette, hogy harminc évvel később egy vért hektoliterszámra spriccelő horrorvígjátékban néz újra szembe azzal, ami odaát van.

Azt pedig már a saját szájából hallottuk a premieren, hogy igencsak meglepte volna, ha előre tudja, hogy éppen ez lesz az a filmje, amellyel 57 éves korában először eljut a cannes-i filmfesztiválra.

Talán már a címe is sejteti, hogy a Teenage Sex and Death at Camp Miasma nem az a tipikus fesztiválfilm, és rendezője, Jane Schoenbrun, aki előző munkájával, az I Saw the TV Glow című horrorbeütésű tinithrillerrel (különösen a queer szcénában) már kultrendezővé vált, tényleg nem spórolt se a vérrel, se a sebtében elpusztított szereplőkkel, se a nyugtalanító szexszel ebben az agymenésben.

A sztori lényege, hogy egy fiatal queer rendezőt (Hannah Einbinder a Hacksből) felkérnek, hogy rebootoljon egy évtizedekkel ezelőtti, kultikus, de a transzszexuális főgonosz ábrázolása miatt mára problematikussá vált tinihorrorfranchise-t. A rendező felkeresi az első film egykori tinisztárját, a visszavonultan élő Billy Presley-t (Gillian Anderson), hogy rábeszélje, vállaljon egy cameót az új filmben, de annyira a hatása alá kerül, hogy úgy dönt, átírja a forgatókönyvet, és Billyre osztja a főszerepet.

Aztán kiderül, hogy Billy talán nemcsak abban tud segíteni a fiatal filmesnek, hogy megcsinálja első blockbusterét, hanem sokkal személyesebb dolgokban is.

És ez egy olyan leszbikus szexjelenethez vezet, ami épp annyira bizarr, amennyire (szándékosan) röhejes, de végül mégiscsak mond valamit a szexuális gátlások levetkőzésének felszabadító hatásáról.

Meglepődnénk, ha a Teenage Sex and Death at Camp Miasma rendes moziforgalmazásba kerülne Magyarországon, de a MUBI gyártotta, így valószínűleg belátható időn belül elérhető lesz majd az ő platformjukon.

Itt pedig az film előzetese:

