Oláh Ibolya a Mi Hazánk kivonulásáról: Vérlázító bohócoknak tartottam őket. Nagyon buták

„Kavarogtak bennem az érzelmek, hogy most tényleg ez történt? Itt állok, és velem szemben van az új miniszterelnök? Hihetetlen volt” – fogalmazott Oláh Ibolya a Telex műsorában a Magyar Péter miniszterelnöki beiktatását követő ünnepségen való fellépéséről. Négy évvel ezelőtt azt mondta a Partizánnak, hogy nem szeretné többet előadni a Magyarország című dalát, mert összeomlott az emberekbe vetett hite.

Bevallom, amikor a Partizánnak azt nyilatkoztam, azt nagyon komolyan gondoltam: elvesztettem a hitemet az emberekben. Nem érteztem magam otthon a saját hazámban, nem éreztem, hogy helye lenne ennek a dalnak. Ahogy megváltozott minden, éreztem, hogy kell, hogy valami történjen ezzel a dallal, hogy nagy súlya és jelentősége legyen

– mondta. Amikor Magyar Péterrel beszéltek erről, ő mondta, hogy el fog jönni ez az időszak. „Most eljött, egy gyönyörűszép rendszerváltás formájában” – fogalmaz az énekesnő.

Nagyon boldog vagyok, hogy végre a helyére került ez a dal, oda, ahova való.

Geszti Péter születésnapi koncertjén is elénekelte a dalt, de mivel Oláh számára trauma volt, amikor 2005-ben először adták elő, továbbra sem vállalta egyedül. Mint mondja, rosszul élte meg, hogy 2005-ben nem jól fogadták, politikai dolgot csináltak a dalból. Vona Gábor gárdistái között sokaknak nem tetszett, hogy egy cigánylány énekli ezt a dalt, mondja, nagyon sok támadás érte. Fogadott édesanyja, „Anyácska” akkor mondta neki először, hogy „édesem, most már tudom, milyen cigánynak lenni, mert éreztem a bőrömön”.

Arról, hogy négy éve is elvállalt volna-e egy ilyen rendezvényt, azt mondta:

Dehogyis, isten őrizzen! Nem az én dolgom

Most a rendszerváltás ünnepeként, a nép, az ország ünnepléseként élte meg az eseményt, nem állami rendezvényként. Továbbra sem tartja magát sem bal-, sem jobboldalinak. A politika mindig ott lesz az életében, mondja, figyelni fog, csak csendben.

Arról, hogy az országgyűlés alakuló ülésén a sükösdi SUGO Tamburazenekar előadta a cigányhimnuszt, azt mondta: „Nagyon megkönnyeztem. El sem hittem, hogy a cigányhimnusz megszólal egy parlamentben. Eufória érzés volt!”

A Mi Hazánk kivonulása ellenben felháborította:

Vérlázító bohócoknak tartottam őket. Nagyon buták, hogy így gondolkodnak. Ahelyett, hogy örülnének neki, hogy van egy változás! Miért kell ezeket a rasszista, gyűlölködő dolgokat folytatni? Nem értem, miért vergődnek. Undorító volt szerintem.

Az énekesnő 14 nevelőotthonban és négy nevelőszülőnél nevelkedett, azt, hogy Magyar Péter bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól, nagyon nemes gesztusnak tartotta. Korábban úgy fogalmazott, a nevelőotthonok helyzete még rosszabb lett az utóbbi időben. Oláh Juhász Péter Pál esetét hozza fel példaként, azt mondja, a NER mintha elfelejtette volna a nevelőotthonokat, nem vettek tudomást a cigányokról, a gyermekvédelemről.

Az elmúlt 16 évben a társadalom megmérgezését tapasztalta: olyan erősen gyűlölik egymást az emberek, hogy én még ilyet nem láttam. Mintha két országban lennénk: ha nem az a véleményem, akkor elküld a meleg éghajlatra. Bízom benne, hogy ez is meg fog változni

Most azt látom az embereken, hogy több a mosoly. Valahogy az a nagy teher leesett a lelkükről. Nyugodtabbak.

Hozzáteszi: nem lesz könnyű dolga az új kormánynak, romokban az egészségügy, a kultúra, az oktatás. Azt reméli, most majd helyreteszik ezeket a területeket az új miniszterek, akik szerinte kiváló szakemberek.