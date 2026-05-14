Ezekben az ügyekben bizonyíthatja az Alkotmánybíróság, hogy szakított a NER-rel

A múlt szerdai, a szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egy részét megsemmisítő határozat után további nyolc fontos ügyben bizonyíthatja az Alkotmánybíróság, hogy szakított a NER-rel – ezek többsége évek óta az alkotmánybírók előtt hever. Az egyik elbírálásával különösen nagy szolgálatot tehetnek a NER-t lebontani szándékozó Tisza Pártnak, ám feltehetően ez sem menti meg az előző kormányokat szinte mindenben kiszolgáló testületet. (Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét, Magyar Péter miniszterelnök szólította fel lemondásra, a teljes testület lemondásának szükségességéről pedig legutóbb Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt jogi vezetője beszélt, aki a múlt héten lépett vissza az igazságügyi miniszteri jelöltségtől.)

Összeszedtük a régóta fektetett ügyeket.

Vagyonkezelői százmilliárdok

Már öt éve az Alkotmánybíróság előtt van A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény egyes rendelkezéseivel kapcsolatos utólagos normakontroll. Ezekbe a vagyonkezelő alapítványokba több mint háromezer milliárd forintos állami vagyont szerveztek ki, az alapítói jogokat pedig fideszes vagy Fidesz-közeli tagokból álló kuratóriumoknak passzolták át. Amennyiben megsemmisítik a jogszabályt, akkor nem kell a parlamenti kétharmaddal „trükköznie” a Tiszának, hanem egyszerűen visszaszáll az államra a vagyon.