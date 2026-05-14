Takács Péter: Karikó Katalin a mi kormányunkat is segítette

Adrián Zoltán / 24.hu
A volt államtitkár teljes mértékben egyetért a Nobel-díjas tudós felkérésével, amit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a hétfői bizottsági meghallgatásán jelentett be.

Nagyon helyes, hogy felkérték – mondta Takács Péter a HírTV-ben arról, hogy Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere hétfői bizottsági meghallgatásán bejelentette, Karikó Katalin Nobel-díjas tudós a tanácsadó testületének tagja lesz.

Takács – aki az előző kormány egészségügyi államtitkára volt, most pedig a Fidesz képviselőjeként országgyűlési képviselő (bár egyéniben kikapott, és az országos listáról sem jutott be) – hozzátette, teljes mértékben egyetért Karikó Katalin felkérésével. Nemcsak azért, mert ígéretük szerint konstruktív ellenzék lesznek, hanem mert meggyőződése, hogy

szükség van olyan koponyákra a magyar társadalomban és közéletben, mint Karikó Katalin, aki egyébként a mi kormányunk munkáját is segítette a tanácsaival.

Ő attól, hogy a Hegedűs úr felkérését elfogadta, még nem lett tiszás, ahogy fideszes sem volt azért, mert nekünk segített. Ő a magyarságtudatából segít a szülőföldjének, nagyon helyesen, és hálásak lehetünk érte. Én ezt kimondottan jó gondolatnak tartom – mondta a képviselő, aki szerint Karikó Katalin jó példa lehet a magyar fiataloknak, „hogy kitartással, szorgalommal és egy jó ötlettel mennyi mindent el lehet érni, akár még Nobel-díjat is”.

A politikus kiváló gondolatnak tartja, hogy a Nobel-díjasainkat tartsuk közel a magyar tudományhoz, ugyanez igaz egyébként Krausz Ferencre is.

Ez egy jó irányvonal, erről nem érdemes letérni

– fogalmazott Takács Péter.

