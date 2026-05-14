A férfiak nyűglődnek, nyűglődnek, de nem mennek orvoshoz

Vannak olyan fájdalmak, amiket a férfiak gyakran elhallgatnak, mert szégyellik őket, és emiatt előfordul, hogy nem jutnak időben szakemberhez. Ilyenek például a prosztatagyulladás testi tünetei is. Na de hol a határ kellemetlenség és elviselhetetlen fájdalom közt, és egész pontosan miért várnak a férfiak azzal, hogy orvoshoz forduljanak? – erről kérdezte Katz Dávid az utca emberét. „Túlnagyított bibikről”, magas fájdalomtűrési küszöbről és a párunk presszionálásának határairól meséltek a 24.hu riporterének nyilatkozó férfiak és nők.