Elképesztő hajráversenyben nyert Rasovszky Kristóf

Parádés győzelemmel „köszöntötte önmagát” a 25. születésnapját három nap múlva ünneplő Rasovszky Kristóf: a LEN Európa-kupa sorozat eilati nyitányán 0.3 másodperccel előzte meg az olasz Domenico Acerenzát.

Olimpiai ezüstérmesünk szinte végig vezetett, majd az elképesztően izgalmas finisben is megőrizte pozícióját, és ha 0.3 másodperccel is, de biztosan elsőként érintette meg a panelt és érdemelte ki a 2500 eurós pénzdíjat. A harmadik, alig 1.7 másodpercnyi hátránnyal az olasz zseni, Gregorio Paltrinieri lett – számolt be a MÚSZ közösségi oldalán.

„Nagyon élveztem a versenyt, imádom a hullámokat, igazi buli ilyen körülmények között úszni.

Egy rakat olasz tolta velem végig, mind nagyon gyorsak, azaz éreztem, csak akkor lehet esélyem, ha megrántom kicsit ebben a szeles időben, mert ez a terep igazán fekszik nekem. Bejött, végig előttük tudtam maradni, igaz, a végén Acerenza jött, mint a meszes, de sikerült visszavernem a támadását, és előtte megérintenem a panelt.

– mondta Rasovszky a célbaérést követően.

A viadal „döntőként” is szolgált a budapesti vb-csapatba kerülés szempontjából: a férfiaknál 14. Betlehem Dávid meggyőző előnnyel, csaknem másfél perccel előzte meg Gálicz Pétert (14. lett összesítésben), így ő lesz ott a 10km rajtjánál, míg Gálicz az 5 vagy a 25km-es távon próbálkozhat júniusban a Lupa-tavon.

A hölgyeknél Balogh Vivien és Rohács Réka „finálézott” – itt jóval szorosabb volt a viaskodás, végig egymást figyelve, egymás közelében haladtak, végül némi meglepetésre Balogh ért előbb a célba, 9. helyen, több mint 5 másodperccel előzve meg vetélytársát. Ezzel egyszersmind a legjobb magyar eredményt produkálta, hiszen a biztos vb-induló, olimpiai negyedik Olasz Anna ezúttal „beleragadt” a tömegbe, és végül 16. lett.

A hölgyeknél egyébként a brazil Ana Marcela Cunha ért elsőként a célba óriási fölénnyel, mégsem ő állhatott a dobogó tetejére. Ugyan a LEN-sorozat nyílt viadal, így nem csupán az öreg kontinens úszói szerepelhetnek a versenyeken, mégis az európaiak között elsőként célba érő Oceane Cassignol kapta az aranyérmet, és övé lett a 2500 eurós fődíj is.

Folytatás májusban Olaszországban, 13-án Piombino, 20-án pedig Alghero várja a nyíltvízi úszók krémjét.