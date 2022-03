Elütötte egy autó, kettős lábtöréssel műtötték az Eb-ezüstérmes kenust

Kórházban ápolják az Eb-ezüstérmes kenust, Horányi Dórát, akit a zebrán ütött el egy autó.

„A Budafoki úton, a Lágymányosi Spari közelében akartam átkelni a zebrán. Láttam, hogy az autóknak sárgára váltott a jelzőlámpa, az egyik már meg is állt, én pedig hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ilyenkor gyorsan zöldre vált a gyalogos lámpa,

ami itt nem így volt, vagyis túl hamar léptem le az úttestre. Sajnos egy autós pedig pont gyorsított, hogy még átérjen a sárgán, és elütött

– mesélte Horányi a baleset körülményeiről.

A 20 éves kenusnak mindkét lábszára eltörött, a jobb térde pedig megrepedt, a János Kórházban elvégzett műtét során a jobb lábába lemezeket tettek, valamint a bal lábába is építettek átmeneti rögzítést, de vár még rá egy újabb műtét.

„A hat hét fekvés, az biztos, utána fogok gipszet kapni. Már most is járok gyógytornára, ha majd tudok ülni, akkor elkezdek felső testre edzeni. A lábamnak sok idő kell a gyógyuláshoz, de addig sem szeretném, ha a felső testem elgyengülne” – mondta Horányi, akinek az autót vezető nő is felajánlotta a segítségét.