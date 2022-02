Újabb olimpikon igazolt a Ferencvárosba

A Ferencváros bejelentette hivatalos honlapján, hogy a nyolcszoros világbajnok kajakozó, Medveczky Erika is zöld-fehérben folytatja.

A 33 éves kajakos a nyári tokiói olimpián Csipes Tamarával negyedik helyen zárt 500 méteren, ezért rendkívül csalódott volt és mentálisan mélypontra került. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy valami újra van szüksége és az FTC-be igazoljon.

A nyolcszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok a Budapesti Honvédot hagyta ott, a következő három évben egyértelműen az lesz a célja, hogy beverekedje magát a négyesbe, és egyesben is “tényező” legyen. Medveczky nem az első olimpikon, aki a Ferencvárost választotta, februárban Burián Kata úszó is az FTC-be igazolt. Korábban is történtek hasonló igazolások, mint a rövidpáplyás gyorskorcsolya sztárjai, a Liu testvérek 2019-ben az MTK-t, Kozák Danuta pedig 2021-ben az ősi rivális Újpestet hagyta ott a Fradi kedvéért.