Meccs nélkül osztottak pontot a Fradi BL-csoportjában, körömrágós hajrá jön

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) bejelentette hivatalos honlapján, hogy meccs nélkül a Rosztov Don kapta meg a CSM Bucuresti elleni női Bajnokok Ligája-mérkőzés pontjait.

The EHF has assessed the DELO @ehfcl group phase match, @csm_bucharest vs @rostovhandballe, initially scheduled for 12 February.

The match was postponed for Covid-19 reasons. However, no new playing date could be found, and there was no alternative than to cancel the game. 1/2

— EHF (@EHF_Activities) February 15, 2022