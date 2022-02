Őrült kockázatot vállalva írt sporttörténelmet az osztrák hős

Az osztrák Matthias Mayer megvédte címét férfi szuperóriás-műlesiklásban a pekingi téli olimpián.

A 31 éves versenyző mindössze négy századdal bizonyult gyorsabbnak a meglepetésre második amerikai Ryan Cochran-Siegle-nél, aki eddig pályafutása során mindössze kétszer állhatott dobogóra a világkupa-sorozatban, igaz egyetlen futamgyőzelmét ebben a számban aratta 2020 decemberében. Harmadikként a szakági világkupában élen álló norvég Aleksander Aamodt Kilde zárt.

It’s a second straight #Gold for Matthias Mayer of Austria in the #AlpineSkiing Men´s Super G.

He won the same event at #PyeongChang2018❗

Congratulations!#Beijing2022

— Olympics (@Olympics) February 8, 2022