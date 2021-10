Ez a videó a bizonyíték rá, hogy Monfilst nem lehet nem kedvelni

Bár nem sikerült kiharcolnia a továbbjutást, Gael Monfils megint megajándékozta a teniszvilágot egy vicces jelenettel. A francia játékos Bécsben, a Diego Schwartzman elleni meccsén keveredett bele egy amúgy szédületes labdamenetbe, amely során még úgy is át tudta ütni a háló felett a labdát, hogy közben az ütője kirepült a kezéből.

A játék folytatódott, Monfils pedig nem zavartatta magát, tenyérrel ütötte vissza a labdát, amire egy óriási mosoly és egy pacsi volt a válasz Schwartzman részéről. Na meg persze óriási taps a lelátóról.

You just love to see it 😂

High fives and smiles all round after this rally between @dieschwartzman & @Gael_Monfils #ErsteBankOpen pic.twitter.com/dKFBmk110S

— Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2021