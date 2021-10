Épp megnyerte volna a versenyt a bringás, amikor egy néző elé szaladt

Ijesztő baleset zavarta meg a Kanári-szigeteken rendezett Condaca Salmor versenyét.

Az élen haladó versenyző ugyanis hatalmas sebességgel száguldott a célvonal felé a sprintbefutó végén, amikor hirtelen érthetetlen módon elé kocogott egy nő. A néző valamiért az út egyik végéről a másikra sietett volna át, azonban a lehető legrosszabbkor próbált átszaladni, aminek az lett a vége, hogy óriásit csattant a kerékpárssal.

This lady walked out in front of a cyclist at the Cicloturista Condaca Salmor yesterday. The cyclist suffered a moderate head injury. The woman was severely injured #Crazy #Accident #Injury #Viral #Trending #Bicycle #Cycling #Fan pic.twitter.com/RZbn0bQk8R

