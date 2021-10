Sandor Martín sokkolta a bokszvilágot

Egy spanyol ökölvívó, a barcelonai Sandor Martín Clemente elég nagy meglepetést okozott vasárnap hajnalban, ugyanis pontozással legyőzte az amerikai Mikey Garcíát Fresnóban a tíz menetre kiírt, váltósúlyú összecsapásukon. Két pontozó is a spanyolt hirdette ki győztesnek 97-93-mal, egy pedig 95-95-ös döntetlenre pontozta a találkozót.

Ez még úgy is váratlan eredmény, hogy a korábban négy súlycsoportban is bajnoki címet nyert García közel két év után lépett ismét ringbe, az előző meccse ugyanis tavaly februárban volt.

Ez karrierem legnagyobb pillanata

– mondta Martín, akinek az édesapja, Rafa Martín az edzője.

A 28 éves Sandor Martín 2011-ben vívta első profi mérkőzését, a mostani volt a 41., 39-2 a mérlege. Ennek ellenére igazán hangos sikere nem volt mostanáig, most bokszolt először Európán kívül, de a mérkőzés előtt elmondta, ugródeszkaként tekint a García elleni meccsére és abban bízik, hogy ezentúl majd többször bunyózhat az Egyesült Államokban, New Yorkba és Los Angelesbe vágyik. Most alighanem válogathat majd a lehetőségek között.