Belehalt a brutális KO-ba az MMA-harcos

38 éves korában, néhány héttel egy brutális KO-vereség után meghalt Justin Thornton amerikai ketrecharcos.

Az MMA-ban negatív mérleggel (6 győzelem, 18 vereség) bíró harcos augusztus 20-án szenvedett KO-vereséget puszta kezes küzdelemben (BKFC).

A csata mindössze 19 másodpercig tartott, ellenfele, Dillion Cleckler olyan erővel találta fejen, hogy arccal előre a ring közepére zuhant.

A jelentések szerint a verekedés miatt lebénult, de a gondos kórházi ápolás ellenére hetekkel később meghalt.

Dave Fledman, a BKFC elnöke közleményében megerősítette Thornton tragikus halálát, és részvétét fejezte ki családtagjainak.

BKFC fighter Justin Thornton dies after suffering knockout at BKFC 20 in Mississippi (@DamonMartin) https://t.co/gtVUOKQAdw pic.twitter.com/TUFBIJaQvs

— MMAFighting.com (@MMAFighting) October 5, 2021